Ревнивца из Нового Уренгоя осудят за доступ к телефонным переговорам сожительницы

В Новом Уренгое мужчина незаконно получил детализацию телефонных переговоров своей сожительницы. Он сам работает в телефонной компании, так что на манипуляцию у него ушло немного времени. Теперь его будут судить.

Подробности уголовного дела в отношении мужчины раскрывают в Следкоме Ямала.



«По данным следствия, в июле 2023 года в Новом Уренгое 28-летний сотрудник коммерческой телефонной компании, поссорившись со своей сожительницей, и желая знать, с кем она общается по телефону, подделал доверенность от ё имени. Затем он получил архивированный файл, содержащий детализацию телефонных переговоров сожительницы»,– уточнили в СУ СК.



Уголовное дело направлено в суд.



Квалификация – ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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