В Новом Уренгое осудили ревнивца за распечатку переговоров женщины

В Новом Уренгое осудили сотрудника телефонной копании, который незаконно раздобыл переговоры своей девушки. Он признан виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров. Его наказание – штраф в 30 тыс. рублей.



В Следкоме Ямала напоминают обстоятельства уголовного дела: в июле 2023 года в Новом Уренгое 28-летний сотрудник коммерческой телефонной компании, поссорившись со своей сожительницей, и желая знать, с кем она общается по телефону, подделал доверенность от её имени на получение детализации вызовов по её абонентскому номеру.

«Используя своё служебное положение, он получил архивированный файл, содержащий детализацию телефонных переговоров сожительницы», – говорится в сообщении ведомства.



Квалификация дел – ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube