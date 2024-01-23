На Ямале бюджетные миллионы выдадут АНО, которая занимается арктическим зоопарком

Власти Ямала выделили очередную субсидию на инфраструктуру для туризма. На этот раз деньги получает АНО «Арктический парк природы» – 13,5 млн рублей. Постановление об этом подписал губернатор автономии Дмитрий Артюхов. Некоммерческая организация тесно связана с планами чиновников ЯНАО открыть арктический зоопарк.

В пресс-службе губернатора Ямала очень неконкретно описали назначение бюджетных миллионов. «В рамках проекта предусмотрена реализация уставной деятельности некоммерческой организации «Арктический парк природы». Организация войдёт в туристический кластер, предусматривающий разнообразные варианты досуга в любое время года и высокий уровень сервиса», – говорится в пояснениях правительства.

Деньги, согласно постановлению, могут пойти на зарплаты, оплату проезда, услуги связи, рекламу, транспорт, типографские услуги и другое.

Деньги из бюджета АНО получает не впервые. Порядка 50 млн рублей было выделено ранее на проектирование, сообщало издание «Ямал 1».

Ранее именно эта организация заказывала проект Арктического зоопарка в посёлке Харп «Северное сияние». О том, на какой стадии этот проект, в правительстве округа не сообщают.

«Хотим открыть первый арктический зоопарк. <…> Никаких огромных отапливаемых помещений, одно здание, которое служит и администрацией, и кафе, и магазином сувениров. Животные находятся в естественной среде обитания, грамотно используется рельеф местности», – говорил в 2020 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью Тасс.

Салехард, Наталья Ефремова

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