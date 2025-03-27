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Четверг, 27 марта 2025, 16:21 мск

Новости Ямал

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Колонию «Полярная сова» на Ямале переведут на централизованное теплоснабжение

Колония «Полярная сова» в Харпе (ИК-18) будет подключена к централизованной системе теплоснабжения. Угольную котельную, на выбросы которой жаловались жители, ликвидируют.

«Нашим губернатором принято решение о переводе исправительной колонии №18 на централизованное теплоснабжение с ликвидацией угольной котельной. Об этом люди спрашивают», – сказала сегодня в ходе прямого эфира глава Лабытнанги (куда входит и посёлок Харп) Марина Тресковая.

Аукцион уже проведён. Заказчиком является компания «Харп-Энерго-газ». Цена контракта – 61,7 млн рублей. Срок исполнения работ – до 30 августа 2025 года.

Напомним, в Харпе власти Ямала планировали открыть зоопарк. Неделеко будет построен туркомплекс Рай-Из, в природный парк «Ингилор» уже возят туристов. Наверняка выбросы с угольной котельной не понравились бы гостям региона.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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