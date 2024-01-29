Жители Ямала знают про мошенников, но всё равно переводят им миллионы

Более 660 млн рублей перевели жители Ямала «дистанционным» мошенникам в 2023 году. За 12 месяцев правоохранители зафиксировали 2 180 хищений денежных средств с использованием современных технологий.

Чаще всего мошенники звонят. «Самыми распространёнными способами мошенничества в регионе остаются звонки сотрудников банков, правоохранительных органов с сообщением о попытке списания денежных средств и необходимости их перевода на безопасный счёт. При этом большинство потерпевших знали о «телефонных мошенниках», но всё равно поддались на их уловки и манипуляции», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Там приводят пример: в октябре 2023 года житель Нового Уренгоя решил «инвестировать деньги в биржу и в итоге перечислил на счета злоумышленников 6 млн рублей.

«Аналогичные случаи произошли с двумя жительницами Нового Уренгоя и Лабытнанги, которые, «инвестируя» в биржевые интернет-платформы, перечислили за 3 месяца на счета мошенников 9,7 млн рублей», – говорят в надзорном ведомстве.

Ранее в правительстве Ямала сообщили, что каждое второе преступление в округе – это мошенничество.

Салехард, Наталья Ефремова

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