В Салехарде работает министр Дальнего Востока и Арктики Чекунков

В Салехарде работает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым он вчера, 29 января, осмотрел строящийся микрорайон Обдорский и новый собор Преображения Господня.

В Обдорском строится 31 дом, некоторые планируют заселить уже в этом году. Построят ещё три многоквартирника. Большинство квартир предназначены под переселение северян из аварийного жилфонда. Планируется предоставить новые квартиры пяти тысячам семей.

Строится новая школа, она готова на треть. В планах – строительство третьего ямальского кванториума, первые два уже возводят в Ноябрьске и Новом Уренгое.

В Обдорском уже работают два детских сада – «Северное сияние» и «Мамонтёнок». Планируется строительство ещё одного. В сентябре прошлого года открылась школа на 800 мест.

В Парке Победы Дмитрий Артюхов и Алексей Чекунков возложили цветы к Вечному огню, памятникам «Скорбящий солдат» и «Героям СВО».

Министр осмотрел и новый собор в окружной столице. В нижнем храме все строительные работы завершены: установлен иконостас, обустроена крестильня с пеленальными столами для детей и раздевалками для женщин и мужчин. Первая служба там прошла в Рождество. В верхнем храме работы продолжаются.

Сегодня г-н Чекунков вместе с губернатором Артюховым примет участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале.

Салехард, Наталья Ефремова

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