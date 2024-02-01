Спортшкола Муравленко заплатит миллион травмированному сотруднику

Сотруднику спортшколы в Муравленко выплатят 1 млн рублей за травму на работе. Мужчина упал с 6-метровой высоты, когда монтировал праздничный баннер. Он повредил голову, перенёс несколько операций и до сих пор находится на реабилитации.



ЧП случилось в мае прошлого года в спортивной школе «Арктика».



Ранее прокуратура уже сообщала, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителя спортшколы.



«Поскольку работодателем не проводился необходимый инструктаж по безопасности, прокурор города направил иск в суд.

В пользу работника взысканы компенсации морального и материального вреда на сумму свыше 1 млн рублей»,– говорится в сообщении надзорного ведомства.

Муравленко, Наталья Ефремова

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