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Четверг, 1 февраля 2024, 10:32 мск

Новости Ямал

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Спортшкола Муравленко заплатит миллион травмированному сотруднику

Сотруднику спортшколы в Муравленко выплатят 1 млн рублей за травму на работе. Мужчина упал с 6-метровой высоты, когда монтировал праздничный баннер. Он повредил голову, перенёс несколько операций и до сих пор находится на реабилитации.

ЧП случилось в мае прошлого года в спортивной школе «Арктика».

Ранее прокуратура уже сообщала, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителя спортшколы.

«Поскольку работодателем не проводился необходимый инструктаж по безопасности, прокурор города направил иск в суд.
В пользу работника взысканы компенсации морального и материального вреда на сумму свыше 1 млн рублей»,– говорится в сообщении надзорного ведомства.

Муравленко, Наталья Ефремова

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