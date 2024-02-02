Чиновники Нового Уренгоя выяснят мнение людей о преступности и работе полиции в городе

Чиновники Нового Уренгоя решили узнать мнение людей о состоянии преступности в городе. Мэрия ищет социологов, которые проведут опрос на тему: «Организация и обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой». На это готовы потратить около 150 тыс. рублей.

Вопросы в техническом задании не указаны.

Опрос будут проводить осенью текущего года – с 23.09.2024 до 21.10.2024 года.

«В качестве основного метода исследования применяется репрезентативный социологический опрос граждан по месту жительства респондента (поквартирный опрос)», – говорится в документации аукциона.

Всего планируется опросить 450 ямальцев, из них: 400 респондентов в городе Новый Уренгой, 35 респондентов в районе Коротчаево, 15 респондентов в районе Лимбяяха.

Ранее в прокуратуре Ямала сообщили, что наибольший рост преступности в 2023 году силовики отметили в четырёх крупных муниципалитетах – Надымский район, Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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