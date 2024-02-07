На Ямале будут судить водителя спецтехники из-за гибели дорожного мастера на рабочем месте

В Приуральском районе будут судить водителя спецавтомобиля КамАЗ, который наехал на дорожного мастера во время ремонта дороги. Трагедия случилась утром 23 сентября 2023 года.

«По данным следствия, водитель спецтехники «Цементораспределитель КамАЗ» по договору подряда коммерческой организации приступил к выполнению работ по ремонту дорожного полотна. Находясь на полосе движения от деревни Лаборовая в сторону станции Обская, он, не убедившись в отсутствии людей по маршруту его движения задним ходом, совершил наезд на дорожного мастера, который находился в непосредственной близости от задней части грузового автомобиля», – описали обстоятельства ЧП в Следкоме Ямала.

Мастер скончался на месте от травм.

Водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Приуральский район, Наталья Ефремова

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