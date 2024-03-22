На Ямале осудили водителя КамАЗа за смертельный наезд на дорожного мастера

В Приуральском районе осудили водителя КамАЗа, который наехал на дорожного мастера. Мастер погиб. Суд решил, что за решётку отправлять водителя не обязательно – ему назначили 2 года ограничения свободы.

Трагедия произошла утром 23 сентября 2023 года.

«Водитель спецтехники «Цементораспределитель КАМАЗ» по договору подряда коммерческой организации приступил к выполнению работ по ремонту дорожного полотна. Находясь на полосе движения от деревни Лаборовая в сторону станции Обская, он, не убедившись в отсутствии людей по маршруту его движения задним ходом, совершил наезд управляемым им грузовым автомобилем на дорожного мастера, который находился в непосредственной близости от задней части грузового автомобиля», – напоминают обстоятельства ЧП в следственном управлении СК Ямала.

Водителя признали виновным в совершении преступления, которое описано в ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Приуральский район, Наталья Ефремова

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