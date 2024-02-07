Полиция Ямала уверяет, что автозак включил звуковые сигналы перед аварией с участием помощника судьи

Полицейские не называют виновника резонансного ДТП в Салехарде, где иномарка под управлением помощника судьи врезалась в автозак. По данным начальника управления Госавтоинспекции ЯНАО Павла Шаблинского, административное дело ещё расследуется. При этом, по информации полиции, у автозака работали специальные звуковые сигналы. Ранее водитель иномарки, помощник судьи Милана Мусаева заявила изданию «МК Ямал», что «звуковой сигнал не был включен, и водитель спецавтомобиля, предназначенного для перевозки конвоируемых, не убедился, что ему уступают».

«Предварительно установлено, что 30.01.24 около 9:13 в районе дома №29 по улице Матросова водитель «Киа Спортэйдж» на регулируемом перекрёстке двигался в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 3302 под управлением сотрудника полиции, движущегося на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения», – говорится в официальном ответе МВД на запрос агентства «Новый День».

Там добавили, что «информация о том, кем из водителей были нарушены ПДД, будет являться преждевременной».

Салехард, Наталья Ефремова

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