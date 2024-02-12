На Ямале за взятку в 20 тыс. ноябрянина оштрафовали на 400 тыс. рублей

Осуждён один из взяткодателей, который фигурировал в коррупционном деле инспектора Госавтонадзора на Ямале. Ему придётся выплатить штраф в 400 тыс. рублей. Также ему нельзя будет работать в сфере безопасности дорожного движения в течение 3 лет. Подробности озвучивают в следственном управлении СК Ямала.

Взяткодатель – житель Ноябрьска. Деньги – 20 тыс. рублей – за аттестацию он предложил инспектору в Новом Уренгое.

«В декабре 2020 года ноябрянин передал взятку государственному инспектору отдела Госавтонадзора по ЯНАО Новом Уренгое за совершение незаконных действий, связанных с прохождением аттестации на получение права ответственного по обеспечению безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении силовиков.

Житель Ямала хотел занять должность, связанную с безопасностью дорожного движения, в одной из компаний. Но сдавать экзамены не хотел.

«Аттестация в отношении взяткодателя не проводилась. Однако недостоверные сведения об успешном прохождении аттестации инспектор включил в протокол аттестационной комиссии, впоследствии направленный в ФБУ «Росавтотранс». Взяткодатель незаконно получил право осуществлять деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения», – добавляют в Следкоме.

Расследование уголовного дела в отношении взяткополучателя тоже завершено и направлено прокурору. Ранее следователи сообщали, что в коррупции подозревают сотрудницу подразделения Ространснадзора из Нового Уренгоя.

Силовики установили на тот период трёх взяткодателей из Ноябрьска.

Ноябрьск, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube