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Понедельник, 30 января 2023, 12:33 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале сотрудницу Ространснадзора подозревают в коррупции

Силовики выявили взяточницу в подразделении Ространснадзора на Ямале. Она брала вознаграждение за выдачу прав без экзаменов. Подробности сообщают в следственном управлении СК Ямала.

Подозреваемой является государственный инспектор территориального отдела госавтонадзора по ЯНАО Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

«В Новом Уренгое в 2022 году государственный инспектор, являясь заместителем председателя аттестационной комиссии, без проведения заседания комиссии и проверки фактических знаний утверждала протоколы комиссии по проведению аттестации граждан. За свои преступные действия подозреваемая получила от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации, денежные средства в размерах от 10 до 20 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе следкома.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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