Под домашний арест поместили инспектора автонадзора из Нового Уренгоя, которую подозревают в подделке экзаменов

По решению суда под домашний арест помещают сотрудницу подразделения Ространснадзора из Нового Уренгоя, которую подозревают в коррупции. Следователи сообщили, что в её уголовном деле появились новые эпизоды – это тоже факты взяток от граждан, желающих получить права (документы, которые получают лица, ответственные за организацию безопасного движения в организации). Подробности дела напоминают в следственном управлении СК Ямала.

Обвиняемая – госинспектор отдела госавтонадзора. Силовики полагают, что она совершила преступление, которое описано в ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Ранее Следком сообщал, что она, по предварительным данным, в 2022 году в Новом Уренгое, являясь заместителем председателя аттестационной комиссии, без проведения заседания комиссии и проверки знаний утверждала протоколы аттестационной комиссии по аттестации граждан.

Впоследствии эти протоколы она направляла в ФБУ Росавтотранс для внесения в единый реестр аттестованных лиц.

«За свои преступные действия инспектор получила от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации, от 10 до 20 тыс. рублей. Выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой. Установлено, что трое жителей города Ноябрьска в 2022 году также воспользовались возможностью получить права на управление автотранспортными средствами без прохождения аттестации, передав госинспектору взятки через посредника», – уточнили в СУ СК ЯНАО.

В отношении всех взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч.3 т.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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