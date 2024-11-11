На Ямале осудили взяточницу-экзаменатора из Ространснадзора

В Новом Уренгое осудили за коррупцию сотрудницу Ространснадзора. Женщина за взятки ставила отметки о прохождении аттестации ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.

Суд назначил ей штрафа в 630 тыс. рублей. Ей также запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, на 2 года 2 месяца.

«С 2020 по 2022 год женщина получала денежные средства через посредника от заинтересованных лиц за незаконные действия в виде принятия решения о прохождении аттестации ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью по ЯНАО без их личного участия, без проведения заседания аттестационной комиссии и проверки фактических знаний», – пояснили в прокуратуре Ямала.

Фиктивные сведения об экзаменах вносили в единый реестр аттестованных специалистов, прошедших аттестацию, что позволило им заниматься деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения в организациях по месту осуществления трудовой деятельности.

«За свои преступные действия инспектор получила от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации, от 10 до 20 тыс. рублей», – рассказывали в следственном управлении СК Ямала.

Женщина признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия) и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности).

Денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, конфискованы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube