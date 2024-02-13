На Ямале возник конфликт между председателем окружного суда и главой суда Лабытнанги

Бывшему председателю Лабытнангскго суда Андрею Карплюку не удалось вернуть пост. Высшая квалифколлегия судей РФ оставила без изменения решение о досрочном прекращении у него полномочий председателя. Кроме того, ему не удалось оспорить привлечение к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Также стало известно, какие именно проступки привели к таким решениям. Как пишет Право.ру, г-н Карплюк в сентябре получил предупреждение за возвращение судье её решения о самоотводе и за отказ взять на себя полномочия районного судьи, у которой планировался отпуск. В качестве аргумента в свою защиту судья из Лабытнанги заявил, что должность руководителя он занимает всего три года, поэтому наказывать его дважды за один и тот же проступок неправильно.

Любопытен комментарий председателя окружного суда ЯНАО Алексея Пиюка, который «настаивал, что много раз пытался вести с судьей конструктивный диалог, но безрезультатно».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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