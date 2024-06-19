После конфликта уходит в отставку экс-прдседатель суда Лабытнанги

Судья Андрей Карплюк с 26 июня прекращает работу. Квалификационная коллегия судей 16 июня 2024 года удовлетворила его заявление о прекращении полномочий судьи на основании п.п. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в РФ».

Осенью 2023 года г-на Карплюка лишили должности председателя суда Лабытнанги за совершение проступка: он вернул судье её решения о самоотводе и отказался взять на себя полномочия районного судьи, у которой планировался отпуск. Оспорить это решение г-н Карплюк не смог даже в Верховном суде.

На должность председателя суда он был назначен в 2020 году.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube