После смертельного ДТП прокуратура озвучила нарушения в содержании трассы Тазовский-Коротчаево

Прокуратура Тазовского района нашла нарушения в содержании дорог, которые могли сказаться на безопасности дорожного движения в муниципалитете. В том числе, на трассе Коротчаево-Тазовский, где 10 февраля столкнулись грузовые машины, оба водителя погибли.

«На автодороге выявлены факты уплотнённого и плотно укатанного снега», – пояснили в прокуратуре ЯНАО. Содержанием трассы занимается компания «Газпром добыча Ямбург».

На дорогах посёлка Тазовский и села Газ-Сале прокуроры обнаружили снежные валы на перекрёстках и стоянках, ограничивающие видимость водителей и пешеходов.

«Прокурор района в адрес руководителей департамента муниципального хозяйства администрации Тазовского района и ООО «Газпром добыча Ямбург» внёс представления об устранении нарушений закона», – сообщили в надзорном ведомстве.

После этого нарушения устранили.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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