На Ямале после столкновения двух грузовиков погибли оба водителя

В Тазовском районе Ямала произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Водители обеих машин скончались. ЧП случилось 10 февраля.

«Около 13:20 на 208 км а/д «Коротчаево-Тазовский», произошло столкновение двух грузовых транспортных средств «SHACMAN» и «MAN». В результате ДТП оба водителя погибли», – уточнили в ГИБДД Ямала. Один водитель погиб на месте стокновени, второй скончался в больнице.

Как уточняет издание «Красный Север», грузовики везли песок из тазовского карьера.

С начала 2024 года на дорогах в автономном округе уже случилось 628 аварий, погибли 7 человек и 30 получили травмы, в их числе 2 ребёнка.

При этом неделю назад губернатор Дмитрий Артюхов проводил с силовиками срочное совещание, в котором в том числе обсуждались проблемы большого числа аварий с человеческими жертвами на дорогах автономии.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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