Губернатор Артюхов собрал срочное совещание с силовиками из-за смертельных ДТП

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл внеочередное заседание совета по правопорядку из-за нескольких смертельных ДТП.



На дорогах округа с начала года произошло уже несколько смертельных аварий. «В этой связи перед профильными ведомствами поставлена задача усилить взаимодействие по снижению аварийности на дорогах региона»,– сообщили в пресс-службе.

Одно из них – с участием сотрудника МЧС Евгения Клипы, который погиб. «26 января в 16:32 на 5 км объездной дороги Салехард-Аэропорт произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, водитель автомобиля «КАМАЗ» в результате торможения допустил занос транспортного средства и оно оказалось на полосе для встречного движения, на которой и произошло столкновение с легковым автомобилем Евгения. По прибытию на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть Жени. У него осталась жена и двое дочек», – написали в тг-канале управления МЧС коллеги погибшего спасателя.



Кроме того, г-н Артюхов поручил завершить готовность к запуску досмотрового комплекса на Карамовском посту до конца первого полугодия. «Для работы на «большом рентгене» будут привлечены 17 специалистов региональной службы технадзора», – уточнили в правительстве.

Чиновники обещают, что благодаря новому комплексу на «южных воротах» Ямала удастся значительно повысить безопасность ввозимых в регион грузов.

В прокуратуре также сообщили, что глава ведомства Денис Назаренко обратил внимание участников на миграционные потоки, рост количества прибывших в прошлом году в автономный округ иностранных граждан и увеличение криминальных деяний в этой сфере.

фото - сайт правительства ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

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