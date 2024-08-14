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Среда, 14 августа 2024, 12:00 мск

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В колонию-поселение отправится водитель неисправного КамАЗа из-за смертельного ДТП в Салехарде

В Салехарде в колонию-поселение отправили водителя КамАЗа, который виновен в смерти сотрудника МЧС. Водитель грузового автомобиля знал, что у его машины есть неисправности, но на обледеневшей дороге превысил скорость. Машину занесло, она вылетела на встречку и столкнулась с иномаркой. Водитель иномарки погиб.

Авария случилась в Салехарде 26 января 2024 года на дороге «Салехард-Аэропорт».

«Водитель, будучи осведомленным об имеющихся технических неисправностях автомобиля, превысил установленную и безопасную скорость движения, проигнорировал особенности и техническое состояние транспортного средства, а также дорожного покрытия, обусловленного наличием гололёда. Нарушив требования Правил дорожного движения, водитель не справился с управлением автомобиля, по неосторожности допустил его занос с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Фольксваген Туарег». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб»,– напомнили в Следкоме Ямала.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на 6 месяцев.

Салехард, Наталья Ефремова

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