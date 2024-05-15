В Салехарде за смерть сотрудника МЧС на дороге будут судить водителя неисправного КамАЗа

Следователи сообщили о завершении расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием сотрудника МЧС Евгения Клипы. Как выяснилось, водитель КамАЗа, который врезался в машину Евгения, по версии силовиков, превысил скорость и передвигался на неисправной машине.

ДТП произошло 26 января в 16:32 на 5 км объездной дороги Салехард-Аэропорт. Грузовик врезался в «Фольксваген Туарег», которым управлял сотрудник МЧС. По прибытию на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя легковой иномарки. У него осталась жена и двое дочек.

«Будучи осведомленным об имеющихся технических неисправностях автомобиля, водитель КамАЗа превысил установленную и безопасную скорость движения, проигнорировал особенности и техническое состояние транспортного средства, а также дорожного покрытия, обусловленного наличием гололёда. Нарушив требования Правил дорожного движения, обвиняемый не справился с управлением автомобиля, по неосторожности допустил его занос с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Фольксваген Туарег», – полагают следователи.

Уголовное дело с утверждёным обвинительным заключением направлено в суд.

фото – МЧС

Салехард, Наталья Ефремова

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