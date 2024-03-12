На трассе Сургут-Салехард в лобовом столкновении автомобилей погибли люди

Утром 11 марта на дороге Сургут-Салехард столкнулись две легковые иномарки. Водитель и пассажир одной з них погибли. Подробности раскрывают в Госавтоинпекции Ямала.

«Около 10:45 на 388 км автодороги Сургут-Салехард водитель автомобиля «Шевроле» осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с машиной «Лексус». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле» погибли на месте ДТП, водитель и пассажиры «Лексуса» госпитализированы», – рассказали правоохранители.

Как пишет telegram-канал «Губкинский.Ком», авария произошла в вахтовом поселке Барсуковский в Пуровском районе.

С начала 2024 года на ямальских дорогах погибли 11 человек.

В начале февраля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проводил заседание совета по правопорядку с правоохранителями из-за большого числа ДТП. Обсуждались в том числе меры, которые помогут не допустить роста числа аварий со смертельными исходами.

Салехард, Наталья Ефремова

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