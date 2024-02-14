В Салехарде за ночь выгорело 400 кв.м. гаражей

Почти 7,5 часов тушили спасатели гаражи в Салехарде сегодня ночью. В итоге выгорело 400 кв.м. комплекса.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС ЯНАО, «тушение усложнялось наличием газовых и кислородных баллонов, а также горюче-смазочных материалов внутри гаражей». Кроме того, не на руку спасателям был ледяной ветер. «Работать огнеборцам приходилось в обледеневших и неподвижных боёвках», – написано в тг-канале ведомства.

Как уточнили в МЧС, спасено материальных ценностей на общую сумму 10 млн рублей, эвакуировано три легковых автомобиля, один прицеп и снегоход.

Погибших и пострадавших нет.

Причину пожара ещё предстоит установить.

Огонь вспыхнул в 21:35 13 февраля в гаражном комплексе, расположенном по ул. Чапаева, 36.

Салехард, Наталья Ефремова

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