Прокуратура подключилась к проверке пожара в гаражном комплексе Салехарда

Прокуратура Ямала контролирует проверку причин и условий пожара в гаражном комплексе Салехарда. Возгорание случилось поздно вечером 13 февраля, гаражи на улице Чапаева тушили всю ночь.

«В результате пожара выгорели деревянные перекрытия 13 гаражных боксов, а также частично повреждено и уничтожено имущество владельцев гаражей. Автомобили, находившиеся в гаражах, своевременно были перемещены собственниками на безопасное расстояние. Жертв среди населения нет», – уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что причины возгорания пока устанавливают. Также специалисты посчитают размер причиненного пожаром ущерба.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube