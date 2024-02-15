Прокуратура подключилась к проверке пожара в гаражном комплексе Салехарда

Прокуратура Ямала контролирует проверку причин и условий пожара в гаражном комплексе Салехарда. Возгорание случилось поздно вечером 13 февраля, гаражи на улице Чапаева тушили всю ночь.
«В результате пожара выгорели деревянные перекрытия 13 гаражных боксов, а также частично повреждено и уничтожено имущество владельцев гаражей. Автомобили, находившиеся в гаражах, своевременно были перемещены собственниками на безопасное расстояние. Жертв среди населения нет», – уточнили в прокуратуре.
Там добавили, что причины возгорания пока устанавливают. Также специалисты посчитают размер причиненного пожаром ущерба.
Салехард, Наталья Ефремова
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