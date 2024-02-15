В Губкинском отдают в суд дело о резонансной смертельной драке на улице

В Губкинском завершили расследование уголовного дела о резонансном ЧП – молодой мужчина нанёс смертельный удар незнакомцу на улице. Поводом стал случайно завязавшийся спор. ЧП случилось в мае 2023 года.

«По данным следствия, 4 мая в микрорайоне №4 в вечернее время на улице между ранее незнакомыми мужчинами произошёл конфликт. 20-летний обвиняемый нанёс целенаправленный удар кулаком в голову потерпевшего. 38-летний мужчина упал на спину, ударившись головой о бетонное покрытие тротуара. От полученной травмы потерпевший скончался через несколько дней в лечебном учреждении»,-говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.



Уголовное дело направлено в суд.



Погибший – отец троих детей. Судя по комментариям в пабликах, погибший был с другом, отмечали покупку лодки. Уже возле дома мужчины поспорили с компанией молодых людей. Один из этих молодых людей решил ответить на «оскорбление» (якобы взрослый мужчина взял его за затылок) и применил силу.

Квалификация обвинения – ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Губкинский, Наталья Ефремова

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