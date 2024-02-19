В Надымском районе мужчина убил родственника снегоходом во время драки из-за водки

Ямальские силовики расследуют убийство в тундре: по предварительным данным, мужчина убил своего родственника. ЧП случилось 8 февраля 2024 года. Злоумышленник, по версии следствия, не только ударил оппонента ножом, но и наехал на него снегоходом.

«Двое жителей села Нори Надымского района, выехав на снегоходе из насёленного пункта, по дороге поссорились. Водитель снегохода в ходе драки нанёс родственнику удар ножом в область шеи. А затем с целью доведения умысла на убийство совершил наезд снегоходом в область головы лежащего на снегу потерпевшего. От полученных повреждений 29-летний мужчина скончался», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Оба участника происшествия были пьяны. Более того, судя по отрывку видео со следственного эксперимента, причиной драки стал спор из-за водки.

«Он попросил меня остановиться – хотел поехать обратно в посёлок за водкой. Я ему объяснил, что навряд ли водку мы найдём, тем более в такое время. Он сказал: «Нет, найдём». Ударил меня первый в грудь. Началась драка», – пояснил обвиняемый в убийстве.

Надымский район, Наталья Ефремова

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