В суд передают дело об убийстве в тундре на Ямале

Следователи передали в суд дело об убийстве в тундре: житель села Нори, по версии следствия, убил своего родственника. ЧП случилось в ходе драки. Двое мужчин ехали на снегоходе, пассажир попросил вернуться в село, чтобы добыть ещё водки. Но водитель отказался. В ходе драки водитель несколько раз ударил родственника ножом, а затем наехал на его голову снегоходом. Подозреваемый в убийстве во всём сознался и сам рассказал об обстоятельствах ЧП.

Происшествие случилось 8 февраля 2024 года Погибший – 29-летний мужчина. Следствием установлено, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Квалификация преступления – ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Он попросил меня остановиться – хотел поехать обратно в посёлок за водкой. Я ему объяснил, что навряд ли водку мы найдём, тем более в такое время. Он сказал: «Нет, найдём». Ударил меня первый в грудь. Началась драка», – пояснял обвиняемый в убийстве.

Надымский район, Наталья Ефремова

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