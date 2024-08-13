В колонию отправят ямальца за убийство родственника снегоходом

В колонию на девять с половиной лет отправится житель села Нори, который убил снегоходом родственника. ЧП случилось в феврале 2024 года. Поводом для убийства стала ссора из-за покупки алкоголя.

«8 февраля двое жителей села Нори Надымского района, выехав на снегоходе из населённого пункта, по дороге поссорились. В ходе завязавшейся драки водитель снегохода ударил родственника ножом в область шеи, а затем, желая завершить убийство, совершил наезд снегоходом в область головы лежащего на снегу потерпевшего. От полученных повреждений 29-летний мужчина скончался. Следствием установлено, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения», – напоминают обстоятельства преступления в Следкоме Ямала.

Ранее сам обвиняемый пояснял, что убитый им пассажир настаивал на возвращении в посёлок ради покупки водки.

«Он попросил меня остановиться – хотел поехать обратно в посёлок за водкой. Я ему объяснил, что навряд ли водку мы найдём, тем более в такое время. Он сказал: «Нет, найдём». Ударил меня первый в грудь. Началась драка», – пояснял обвиняемый в убийстве.

Надымский район, Наталья Ефремова

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