В Салехарде из-за крыс закрыли магазин «Светофор»

В Салехарде закрыли магазин «Светофор» из-за крыс.

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора Ямала. Решение о приостановке деятельности торговой точки принял суд.

«В управление поступило обращение о нахождении грызунов в магазине «Светофор». Такая же информациям наблюдалась в социальных сетях. Роспотребнадзор незамедлительно отреагировал на угрожающую санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В торговом заведении были проведены контрольные (надзорные) мероприятия. По решению ведомства работа супермаркета сразу была приостановлена, а 16 февраля по материалам проверки салехардский суд решил закрыть «Светофор» на 60 суток. За это время владельцы магазина обязаны провести дератизационные работы», – рассказали санитарные врачи.

Представитель ведомства сообщила изданию «Ямал Медиа», что специалисты обнаружили следы грызунов в торговой точке. «Нами было установлено их присутствие. И погрызенные коробки, и помёт. Что говорит о большой населённости грызунами данного магазина», – уточнила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Виктория Ткачёва.

Салехард, Наталья Ефремова

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