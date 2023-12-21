Посетители кафе Нового Уренгоя отравились из-за обсеменённых крысами тюменских овощей

Посетители столовой «Жаровня» в Новом Уренгое отравились из-за заражённых крысами овощей. Речь идёт о случае кишечной инфекции, который зарегистрирован в апреле 2023 года. Кроме того, в кафе нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Заболевшие ели салаты и свежие овощи.

«С 18 по 22 апреля в Новом Уренгое в столовой «Жаровня» ООО «Виктория» зарегистрирована групповая заболеваемость иерсиниозом, псевдотберкулёз, это кишечная инфекция. Пострадали 14 человек. Мы ночью вышли, локализовали очаг. 98 человек было контактных. В ходе эпидрасследования выяснилось, что источником инфекции стала инфицированная грызунами овощная продукция из Тюменской области»,– рассказала глава управления Роспотребнадзора ЯНАО Людмила Нечепуренко в ходе доклада на заседании Заксобрания Ямала.

Овощи были обсеменены грызунами во время хранения на территории крестьянского хозяйства в Ялуторовском районе.

Как пояснила г-жа Нечепуренко – это доказанный факт. После того, как бактерии нашли в смывах в кафе Нового Уренгоя и выяснили поставщика овощей, тюменские санврачи отправились к нему. Специалисты провели генетические исследования смывов с ялуторовских овощей и обнаружили, что на продуктах в кафе и на складе у фермера есть один и тот же возбудитель.

Заболеванию способствовало нарушение технологии приготовления блюд в столовой «Жаровня». «В столовой было попрание всяческих санитарно-эпидемиологических норм, там инфекция напрашивалась. Ноль был», – возмутилась главный санитарный врач ЯНАО.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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