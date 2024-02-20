В Салехарде домашние собаки напали на женщину

В Салехарде собаки в ошейниках напали на женщину. В ситуации разбираются следователи, сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский.

«Сегодня произошёл вопиющий случай – собаки на улице напали на женщину. Служба отлова была незамедлительно отправлена, собаки пойманы и обе, подчеркну, в ошейниках, то есть имеют хозяев. Остаётся открытым вопрос, почему они на самовыгуле, с этим мы уже разберёмся в ходе следственных мероприятий», – написал градоначальник в воём тг-канале 20 февраля 2024 года.

На Ямале запрещён самовыгул. Кроме того, с осени прошлого года стартовало обязательное чипирование домашних животных.

Салехард, Наталья Ефремова

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