В Салехарде нашли хозяина собак, напавших на женщину

Владельца собак, которые напали на жительницу Салехарда, нашли. Об этом сообщили в мэрии столицы Ямала.

Животных поймали после того, как в соцсетях появилось сообщение о том, что в районе дома №39 по улице Свердлова четвероногие напали на женщину.

«Собак мы отловили – по их описанию, которое нам передали. Хозяин нашёлся, Фондом «Дорога домой» будут составлены акты и переданы в администрацию для составления протокола», – рассказал руководитель благотворительного Фонда защиты животных «Дорога домой» Сергей Мордвинов.

Пострадавшая женщина за помощью в больницу не обращалась. Нападением занялась полиция.

Салехард, Наталья Ефремова

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