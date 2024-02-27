Дорожное предприятие на Ямале заплатит за смерть рабочего в сгоревшем вездеходе

С «Толькинского дорожно-строительного предприятия» взыскали вред из-за смерти работника в вездеходе. ЧП случилось в декабре 2021 года.

«В 4 часа утра 18.12.2021 на автодороге произошло возгорание транспортного средства (гусеничный вездеход ГАЗ 34037), в котором были обнаружены обгоревшие останки 2 лиц. Один из них – 28-летний житель села Толька. Он по договору подряда, заключенному с дорожно-строительным предприятием, выполнял работы по заливке ручьев и тундры на 130 километре зимней автомобильной дороги «Только-Южно-Харампурское месторождение», – уточнили в прокуратуре Ямала.

У погибшего остались четверо детей.

Ведомство выяснило, что люди погибли «в результате необеспечения безопасности объекта повышенной опасности».



С предприятия в пользу малолетних детей взыскана компенсация моральная вреда в размере 3 млн рублей.



Решение суда в законную силу не вступило.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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