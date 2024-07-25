Вдова с четырьмя детьми получила более 3 млн компенсации за погибшего мужа

Компенсацию за погибшего мужа и отца получит семья в Красноселькупском районе Ямала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, вдова и мать обратилась за помощью к прокурору автономного округа Александру Демину.

В ходе личного приема выяснилось, что декабре 2021 года 28-летний житель села Толька по договору подряда с ООО «Толькинское дорожно-строительное предприятие» выполнял дорожные работы по заливке ручьев и тундры на 130 километре зимней автомобильной дороги «Только-Южно-Харампурское месторождение».

В 4 часа утра 18 декабря 2021 года на автодороге произошло возгорание гусеничного вездехода. После разбора сгоревшей техники в ней были обнаружены останки двух человек. Один из погибших – муж обратившейся в прокуратуру женщины. В ходе следствия выяснилось, что ЧП с трагическим исходом произошло в результате не обеспечения предприятием безопасности объекта повышенной опасности. Детям, потерявшим отца, был причинен моральный вред.

Прокурор района направил иск в суд о взыскании полагающейся компенсации.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

В настоящее время денежные средства в размере 3,2 млн рублей переведены детям погибшего отца.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube