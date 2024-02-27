На Ямале осудят мастера буровой за падение с высоты рабочего

В Ямальском районе будут судить мастера буровой бригады из-за тяжёлой травмы рабочего. Мужчина упал с высоты 8 метров во время подъёма оборудования. Следователи выяснили, что он вообще не должен был этим заниматься, так как не имел навыков и это не входило в его обязанности. ЧП случилось 11 августа 2023 года на месторождении.

«На буровой площадке мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, дал указание рабочим подрядной организации поднять гидравлический ключ на роторную площадку и осуществить его монтаж на подвеску буровой установки. При этом мастер буровой не имел права поручать выполнение указанных работ техникам-технологам, не имеющим уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», которые также не входили в их трудовую функцию», – говорится в сообщении СУ СК ЯНАО.

Один из рабочих во время работ совершил неправильные действия.

Уголовное дело в отношении мастера возбуждено по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направлено в суд.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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