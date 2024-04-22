Мастера на буровой площадке наказали за травму рабочего

На Ямале мастер буровой площадки получил штраф за травму рабочего.

По данным следствия и суда, 11 августа 2023 года на буровой площадке одного из месторождений Ямальского района мастер, ответственный за соблюдение требований промышленной безопасности на производственном объекте, дал указание рабочим подрядной организации поднять гидравлический ключ на роторную площадку и осуществить его монтаж на подвеску буровой установки.

При этом мастер буровой не имел права поручать выполнение указанных работ техникам-технологам, не имеющим уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», которые также не входили в их трудовую функцию.

В процессе работы один из рабочих, выполняя указание мастера, будучи неосведомленным о порядке и правилах безопасности при производстве подъемных работ, включил вспомогательную лебедку на подъем, чтобы передать крюк лебедки другому рабочему, стоявшему на ключе, для строповки и перемещения ключа к центру ротора. Во время подъема крюк вспомогательной лебедки зацепил заднюю часть гидравлического ключа массой 2 тыс. кг, в результате чего, произошло опрокидывание с дальнейшим падением ключа и стоявшего на нем потерпевшего. Мужчина упал на землю с высоты более 8 метров, получив телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube