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Понедельник, 1 апреля 2024, 08:54 мск

Новости Ямал

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Замгубернатора ЯНАО Новосёлова получила представление прокуратуры

фото – тг-канал Ирины Новосёловой

Заместителю губернатора Ямала Ирине Новосёловой прокурор внёс представление об устранении нарушений закона. Поводом стало то, что сотрудники департамента соцзащиты затягивают ответы на вопросы граждан.

«Прокуратура округа провела проверку в департаменте социальной защиты населения. В деятельности органа власти выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, выразившиеся в несоблюдении сроков рассмотрения 2 обращений и направления ответов на них», – говорится в пояснениях прокуратуры.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Чиновников оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

Департамент соцзащиты возглавляет Оксана Медынская.

Салехард, Наталья Ефремова

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