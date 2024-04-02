В Салехарде детей из Белгородчины распределят по нескольким школам

Белгородских детей, которые прибыли в Салехард распределили по школам.

«Начальные классы будут учиться в санаторно-лесной школе. Среднее звено – в школах №1, 3 и 4. Старшеклассники – в Лицее», – говорится в сообщении мэрии Салехарда.



Как отметили чиновники, длительное время ребята были на дистанционном обучении. Сейчас нам важно помочь им адаптироваться к новым реалиям.



Ранее стало известно, что дети из Белгородской области, прибывшие в Лабытнанги, будут учиться в школе №3.

Салехард, Наталья Ефремова

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