российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 апреля 2024, 12:25 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Салехарде детей из Белгородчины распределят по нескольким школам

тг-канал администрации Салехарда

Белгородских детей, которые прибыли в Салехард распределили по школам.
«Начальные классы будут учиться в санаторно-лесной школе. Среднее звено – в школах №1, 3 и 4. Старшеклассники – в Лицее», – говорится в сообщении мэрии Салехарда.

Как отметили чиновники, длительное время ребята были на дистанционном обучении. Сейчас нам важно помочь им адаптироваться к новым реалиям.

Ранее стало известно, что дети из Белгородской области, прибывшие в Лабытнанги, будут учиться в школе №3.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,