На «Арктик СПГ-2», возможно, приостановили производство

«Новатэк» мог приостановить производство на «Арктик СПГ-2». Об этом со ссылкой на два источника сообщает Reuters. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в Минэнерго сообщили, что добычу газа на «Арктик СПГ-2» резко сократили. По данным СМИ, компании не хватает танкеров-газовозов для транспортировки. Уже добытый газ хранить негде, а отгружать его не на чем, добавляет Бизнес ФМ.

Как уточняет Reuters, «Новатэк» может не получить шесть танкеров от южнокорейской верфи Hanwha Ocean. Компания закупала газовозы через другие предприятия. И теперь часть танкеров не могут передать из-за санкций США против «Совкомфлота», а другую – из-за санкций против самого проекта «Арктик СПГ-2», находящегося в Ямало-Ненецком округе. Японская компания MOL, которая является владельцем трех танкеров, не может оформить их передачу для проекта. Еще 15 танкеров компания заказывала у российской судоверфи «Звезда», но и она работала в тесном контакте с Южной Кореей и теперь, похоже, пытается договориться о сотрудничестве с Китаем.

Судостроители пытаются найти способ избежать санкций и передать танкеры «Новатэку».

«Проблема с танкерами возникла в 2022 году, ни одного танкера нет. И с рынка взять танкер, создать «теневой флот» газовозов, как в аналогии с нефтяным флотом, «Новатэку» крайне сложно, потому что не существует таких танкеров-газовозов, еще и ледового класса. Наверное, он ждет наступления сезона навигации на Северном морском пути. И в самый позитивный с точки зрения вывоза месяц, это где-то август и сентябрь, попытается несколько партий отгрузить. Возьмет какие-то газовозы, может быть, найдет неледового класса. Либо, что тоже возможно, у него есть два плавучих терминала, которые тоже попали под санкции в SDN-лист, – один на Камчатке, другой в Мурманской области – там есть два судна, которые, по сути, представляют собой плавучие хранилища СПГ», – рассказал БФМ ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Отгрузки с первой линии «Арктик СПГ-2» планировали начать в декабре либо в начале этого года. По словам собеседников «Ведомостей», в преддверии запуска «Новатэк» резко увеличил добычу газа, почти в 20 раз. А потом из-за нехватки танкеров ее пришлось снижать. В феврале добыча составила 83 млн кубических метров, это втрое меньше показателя января и в пять раз меньше, чем в декабре. Причем, неотгруженный СПГ еще нужно где-то хранить. Для этого нужна очень низкая температура, газ в этом состоянии охлажден до минус 160 градусов. А это означает лишние затраты на энергию.

По мнению аналитиков, «Новатэку» для старта первой очереди хватило бы трех-четырех танкеров. Возможно, компания будет оформлять их через посредников. Несколько партий СПГ могут доставить в Азию, чтобы продемонстрировать жизнеспособность проекта.

«Возможно, решение будет в заказах на российских верфях, на верфях Китая или Турции, но пока какого-то большого прогресса в поставках танкеров нет. «Арктик СПГ – 2» – это крупный проект не только для «Новатэка», но и для всей российской нефтегазовой индустрии. Его доля в общем экспорте СПГ могла составить от 20% до 30%, поэтому потери для экспорта будут весьма чувствительны», – считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов.

Вторую очередь «Новатэк» ранее планировал запустить в течение 2024 года, а третью – в 2026-м. Об изменении этих планов пока не сообщалось.

Салехард, Елена Васильева

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