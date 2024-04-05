В Новом Уренгое построят новый перинатальный центр. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. Новое учреждение возведут в медицинском городке. Проектирование хотят начать в 2024 году.

«Осмотрел действующее родильное отделение – капитальное здание прослужит ещё не один год. Но согласен, что в самом большом городе Ямала маленькие северяне должны появляться на свет в новом уровне комфорта. Лучших условий достойны и врачи. Команда центра – профессионалы высокого уровня», – написал г-н Артюхов в своём тг-канале.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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