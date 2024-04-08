В Красноселькупском районе женщина убила односельчанку из-за ревности

В Красноселькупском районе женщина вызвала односельчанку на беседу и убила её из-за ревности. ЧП случилось 4 апреля в селе Толька ночью.

«По данным следствия, 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней ночью выяснить отношения. Во дворе дома она нанесла сопернице не менее трёх ножевых ранений в область бёдер и головы, а также множественные удары кулаками по голове. Потерпевшая 1974 года рождения скончалась на месте происшествия. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы», – говорится в сообщении СУ СК ЯНАО.

Пуровским отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Краноселькупский район, Наталья Ефремова

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