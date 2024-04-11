В Ноябрьске задержали полицейского за продажу прав

В Ноябрьске задержали сотрудника ГИБДД, который продавал права. За удостоверение он хотел получить 150 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Также, по версии силовиков, он занимался мелким взяточничеством.

«По данным следствия, инспектор ГИБДД установил расценки за совершение им незаконных действий. В декабре 2021 года он получил через посредника взятку в 150 тыс. рублей за незаконную выдачу взяткодательнице водительского удостоверения на право управления транспортными средствами без фактической сдачи экзамена. Кроме того, следствием установлено, что он неоднократно получал мелкие взятки по 2 тыс. рублей за совершение действий по постановке на регистрационный учёт автомобилей в нарушение установленного порядка», – говорится в сообщении СУ СК ЯНАО.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Ноябрьску предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube