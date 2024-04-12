Пуровские власти незаконно потребовали доплату за квартиру от переселенца

Чиновники Пуровского района незаконно вынудили переселенцев доплатить за квартиру в новом доме. Об этом сообщает прокуратура Ямала, куда обратился один из жителей.

«Структурным подразделением администрации Пуровского района при предоставлении благоустроенного жилья взамен аварийного на собственника неправомерно возложена обязанность по выплате разницы стоимости обмениваемых жилых помещений в размере 368 тыс. рублей», – говорится в материалах надзорного ведомства.

Прокурор района обратился с иском в суд. Он требовал, чтобы некоторые пункты соглашения об изъятии объектов недвижимости признали недействительными.

Судом требования прокурора удовлетворены. Переселенцу вернули 110 тыс. рублей, которые он успел заплатить.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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