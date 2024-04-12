Ямалец «выбил» годовую премию у дочки «Роснефти» с помощью прокуратуры и трудовой инспекции

Трудинспекция на Ямале выяснила, что компания ООО «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» неправомерно лишила сотрудника годовой премии за 2022 год. Проверку ведомство проводило по требованию прокуратуры.
«В ходе документарной проверки установлено, что у работодателя не было оснований для лишения работника годового вознаграждения по итогам работы за 2022 год», – говорится в сообщении Гострудинспекции Ямала.
Компании «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ» выдали предписание об устранении нарушений.
Государственным инспектором труда рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновное лицо по ст. 5.27 КоАП РФ (за нарушение трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих норму трудового права.
Губкинский, Наталья Ефремова
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