Власти Ямала отремонтируют парк Победы за 113 млн рублей

Власти Ямала готовы потратить на реконструкцию Парка Победы в Салехарде 113 млн рублей. Объект находится за зданием правительства округа. Чиновники столицы Ямала ищут подрядчика через аукцион.

Подрядчику нужно будет покрасить образцы военной техники, заменить бордюрный камень, уложить асфальт на стоянке, сделать освещение и установить камеры видеонаблюдения. Кроме того, в парке нужно будет установить модульный туалет.

Согласно документации торгов, работы нужно выполнить до 30 августа 2024 года.

Источник финансирования заказа: бюджет города Салехарда. Оплата по Контракту осуществляется по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы».

Салехард, Наталья Ефремова

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