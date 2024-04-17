Генпрокуратура сделала замечания главе Пуровского района Колодину из-за тесноты в школе-интернате

Многодетная мать пожаловалась заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву на тесноту в школе-интернате Тарко-Сале. После того, как вопросом занялся прокурор, власти решили отремонтировать здание учреждения.

«Женщина на личном приёме сообщила о нарушении прав детей, проживающих в местной школе-интернате. В частности, в спальном корпусе этого образовательного учреждения в комнатах, предназначенных для 4 детей, фактически живут 6-8. Эти обстоятельства проверены в рамках прокурорской проверки. Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части несоблюдения минимальной площади жилого помещения на одного воспитанника», – говорится в сообщении Генпрокуратуры УрФО.

Главе Пуровского района Антону Колодину внесено представление, которое удовлетворено.

«Принято решение о проведении капитального ремонта спального корпуса МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования г. Тарко-Сале», – добавили в прокуратуре.

Начало ремонта запланировано на летний период этого года.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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