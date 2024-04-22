У жителя Тарко-Сале конфисковали «Мерседес» за пьяную езду

У жителя Тарко-Сале конфисковали кроссовер «Мерседес» за «пьяную езду». Решение принял суд.

Инцидент произошёл в декабре 2023 года ночью.

«Местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Mercedes-Benz GL 350», передвигаясь на нем по улицам Тарко-Сале»,– уточнили в прокуратуре Ямала.

Мужчина осуждён по уголовной статье, так как его уже привлекали за подобное нарушение к административной ответственности. Квалификация: ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Помимо конфискации автомобиля суд назначил нарушителю штраф в 200 тыс. рублей с лишением прав на 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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