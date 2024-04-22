Пьяный ямальчанин дал кулаком по лицу полицейскому

К исправительным работам приговорили в ЯНАО 41-летнего мужчину.

Мужчину обвинили в насилии по отношению к представителю органов власти.

Как установило следствие, 7 января 2024 года в поселке Ханымей Пуровского района участковый уполномоченный полиции, находясь в подъезде жилого дома, проводил с жильцами беседу, направленную на профилактику мошеннических преступлений в отношении граждан. Один из жителей дома, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в беседу и начал рульатся. Когда полицейский попросил мужчину прекратить нецензурно выражаться, 41-летний обвиняемый нанес ему удар кулаком в лицо.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ. Уточняет пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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