Пьяный ямальчанин дал кулаком по лицу полицейскому

К исправительным работам приговорили в ЯНАО 41-летнего мужчину.
Мужчину обвинили в насилии по отношению к представителю органов власти.
Как установило следствие, 7 января 2024 года в поселке Ханымей Пуровского района участковый уполномоченный полиции, находясь в подъезде жилого дома, проводил с жильцами беседу, направленную на профилактику мошеннических преступлений в отношении граждан. Один из жителей дома, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вмешался в беседу и начал рульатся. Когда полицейский попросил мужчину прекратить нецензурно выражаться, 41-летний обвиняемый нанес ему удар кулаком в лицо.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ. Уточняет пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
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