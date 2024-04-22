В социальном центре Салехарда сотрудники наладили нелегальный бизнес на подопечных

Сотрудники центра социального обслуживания граждан в Салехарде оказывали фиктивные услуги подопечным и зарабатывали на этом деньги. Нарушения обнаружила Счётная палата и прокуратура, однако руководитель отказался увольнять предприимчивых сотрудников.



Речь идёт о сотрудниках ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Доверие», сообщает источник агентства «Новый День».



Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, юрист социального центра оформила ИП и стала предпринимателем, который должен оказывать услуги «социального такси». Однако она не только не сообщила о конфликте интересов своему работодателю, но ещё и подделывала документы о поездках. Три подопечных социального центра, если верить её отчётам, весь год ездили на «социальном такси» и совершили почти по 50 поездок. В действительности они не пользовались такими услугами. Деньги из бюджета за поездки, разумеется, выделили, их юрист получила. Вышло около 450 тыс.рублей.

Ещё одна находчивая сотрудница – социальный работник – оформила ИП и оказывала по документам социальные услуги. При этом она продолжала помогать подопечным центра, получая зарплату.



Прокуратура потребовала уволить тех, кто не соблюдал закон, в связи с утратой доверия. Руководителю центра внесли представление. Сейчас, согласно сайту учреждения, центр возглавляет Лыкина Елена.



«Однако требования прокурора учреждением проигнорированы, что послужило основанием возбуждения административного дела по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора)»,– уточнили в надзорном ведомстве.

Суд привлек виновника к административной ответственности и назначил штраф в 50 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

По итогам проверки прокуратуры также возбудили уголовное дело.

Ранее о коррупции в центре «Доверие» говорил и губернатор Дмитрий Артюхов. Он получил материалы внутреннего аудита и просил передать их в прокуратуру.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube